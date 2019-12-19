Kahramanmaraş'ta "Maraş olayları"nın 41. yılı dolayısıyla kardeşlik bildirisi

19.12.2019 18:12 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:30

"Maraş olayları"nın 41. yılı dolayısıyla Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasında (KMTSO) bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, kardeşlik bildirisi yayımladı.



STK ve siyasi parti temsilcileri adına bildiriyi okuyan KMTSO Başkanı Serdar Zabun, Kahramanmaraş'ın değerlerini, irfanını, medeniyetini Alevi ve Sünni tüm Maraşlıların beraberce oluşturduğunu belirtti.

Kahramanmaraş'ın dayanışmada örnek olduğuna dikkati çeken Zabun, "Anadolu'ya, dünyaya örnek Kahramanmaraş'ın kahramanlığını, Alevi, Sünni, Kürt, Türk, Türkmen, Çerkez, herkes el ve gönül birliğiyle ortaya koydu. Maraş'ın kardeşliği ve medeniyetiyle bağdaşmayan 1978 Aralık ayında meydana gelen ve yüreğimize ateş düşüren olaylarda masum insanlarımız canlarından olmuştur. 1978 Maraş olayları, bugün açıkça bilinen karanlık odaklarca tezgahlanmıştır." şeklinde konuştu.

"İnsan sevgisinden yoksun vesayet odakları 1978 olaylarını kendi saltanatlarına basamak yaptı. 1978 olaylarının mağdurları Alevi, Sünni, Kürt, Türk ve bütün Kahramanmaraş ile Türkiye demokrasisidir." diyen Zabun, bütün kent halkının telin ettiği ve önemli dersler çıkardığı söz konusu hadiselerin istismarını hiçbir Maraşlının tasvip etmediğini dile getirdi.

Zabun, şunları kaydetti:

"Maraş'ın mahallelerinde insanlar kardeşçe yaşamaktadır. İnsanlarımızı ötekileştirmeden, dayanışma içinde yaşama iradesi ve kararlılığındayız. Daha çok insan sevgisi, dayanışma, demokrasi, şeffaflık, insan hakları ve evrensel hukuka bağlılıktır. Maraş olaylarında hayatını kaybeden insanlarımızın manevi huzurunda eğiliyor, onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. ve bir daha ne bu kadim kentin ne ülkemizin, karanlık şer odaklarının oyunları ile bu acıları yaşamasını asla istemiyoruz."

Kardeşlik bildirisini, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, CHP Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş, MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Çabukel, Baro Başkanı Burak Gül, Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Duran Balsuyu, Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, Eczacılar Odası Başkanı Murat Aras, Erenler Kültür Derneği Başkanı Müslüm İbili, Alevi Kültür Dernekleri Pazarcık Şube Başkanı Hasan Çözükçe, Kahramanmaraş Platformu Dönem Sözcüsü Süleyman Erayman, Narlı Alevi Kültür Dernekleri Şube Başkanı Hüseyin Koç, Tabip Odası Başkanı Harun Çetin, Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Erdal Karakaya, Saçaklızade Vakfı Başkanı Ali Demirdöğen ve Avukat Ahmet Babaoğlu imzaladı.

Kaynak: AA