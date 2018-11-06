Kahramanmaraş'ta Mantar Zehirlenmesi Şüphesi
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde topladığı mantarlardan zehirlediği sanılan bir kişi hastanede tedavi altına alındı.
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde topladığı mantarlardan zehirlediği sanılan bir kişi hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Kandil Mahallesi'nde oturan Hüzne Baz araziden mantar topladı.
Baz, topladığı mantarları yedikten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle Elbistan Devlet hastanesine gitti. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hasta mantar zehirlenmesi şüphesiyle Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Baz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.