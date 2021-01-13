KAHRAMANMARAŞ - Manav ve otopark çalışanını gasbeden iki şüpheli yakaladı

Kahramanmaraş'ta manav ve otopark çalışanını bıçak zoruyla gasbettikleri iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta manav ve otopark çalışanını bıçak zoruyla gasbettikleri iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde dün gece 2 şüphelinin, manav ve otopark çalışanının 290 lirasını bıçak zoruyla gasbettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Eşkal doğrultusunda fiziki ve teknik çalışma yapan ekipler, şüphelilerin A.G. (46) ve H.K. (38) olduğunu tespit etti.

Bölgede devriye gezen mahalle bekçileri şüphelileri kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüphelilerin üzerinden bıçak ve gasbedilen paralar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binasında sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman