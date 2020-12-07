Kahramanmaraş'ta LPG'li otomobil akaryakıt istasyonunda yandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir LPG'li otomobil akaryakıt istasyonunda yandı.

Alınan bilgiye göre, Güneşli Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda, alev alan LPG'li otomobil yanmaya başladı.

Alevler, istasyon görevlileri tarafından büyümeden söndürülürken, panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kime ait olduğu henüz belirlenemeyen otomobilin neden yandığı da araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk