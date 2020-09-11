Kahramanmaraş'ta lokantada çıkan yangın söndürüldü
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Kahramanmaraş'ta lokantada çıkan yangın söndürüldü

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir lokantada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta lokantada çıkan yangın söndürüldü
11.09.2020 18:55 | Son Güncelleme: 11.09.2020 18:58

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir lokantada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Menderes Mahallesi'ndeki bir lokantanın baca kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi.

Yangın söndürülürken, işletmede küçük çapta hasar oluştu.

Lokantanın bulunduğu binadaki bazı vatandaşların dumandan etkilendiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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