Kahramanmaraş'ta lokantada çıkan yangın söndürüldü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir lokantada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir lokantada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Menderes Mahallesi'ndeki bir lokantanın baca kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi.

Yangın söndürülürken, işletmede küçük çapta hasar oluştu.

Lokantanın bulunduğu binadaki bazı vatandaşların dumandan etkilendiği öğrenildi.

Kaynak: AA