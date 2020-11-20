Kahramanmaraş'ta lokanta ve kafeler paket servis hizmeti vermeye başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kahramanmaraş'ta lokanta ve kafeler paket servis hizmeti vermeye başladı

20.11.2020 21:14 | Son Güncelleme: 20.11.2020 21:18
Kahramanmaraş'ta lokanta ve kafeler paket servis hizmeti vermeye başladı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayınladığı genelge çerçevesinde Kahramanmaraş'taki lokanta, kafe, restoran gibi yeme-içme hizmeti veren iş yerleri saat 20.00 itibarıyla müşterilerine paket servis ve gel-al şeklinde hizmet vermeye başladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayınladığı genelge çerçevesinde Kahramanmaraş'taki lokanta, kafe, restoran gibi yeme-içme hizmeti veren iş yerleri saat 20.00 itibarıyla müşterilerine paket servis ve gel-al şeklinde hizmet vermeye başladı.

Genelge gereği Kahramanmaraş'taki alışveriş merkezi, market, berber, kuaför, güzellik merkezleri ile restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme- içme yerleri saat 20.00'de kapandı. Lokanta, kafe gibi yeme-içme hizmeti sunan işletmeler masalardaki baharatlık takımları ile peçetelikleri toplayıp dışarıdaki masaları da içeri almaya başladı.

Saat 20.00'den sonra gelen müşterileri yasak gereği içeri alamayacaklarını belirten işletmeciler, paket servisi ile hizmete devam edeceklerini söyledi.

Öte yandan polis ekipleri de yasak kapsamında kapatması gereken işletmeleri denetledi.


Kahramanmaraş'ta lokanta ve kafeler paket servis hizmeti vermeye başladı
Kahramanmaraş'ta lokanta ve kafeler paket servis hizmeti vermeye başladı
Kahramanmaraş'ta lokanta ve kafeler paket servis hizmeti vermeye başladı
Kahramanmaraş'ta lokanta ve kafeler paket servis hizmeti vermeye başladı
Kahramanmaraş'ta lokanta ve kafeler paket servis hizmeti vermeye başladı
Kahramanmaraş'ta lokanta ve kafeler paket servis hizmeti vermeye başladı
Kahramanmaraş'ta lokanta ve kafeler paket servis hizmeti vermeye başladı
Kahramanmaraş'ta lokanta ve kafeler paket servis hizmeti vermeye başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

İlgili Haberler

Yeni korona tedbirleri sonrasında AVM'lerdeki kafe ve restoranlar da paket servis şeklinde hizmet verecek
Yeni korona tedbirleri sonrasında AVM'lerdeki kafe ve restoranlar da paket servis şeklinde hizmet verecek
Kentkart Mobil Hizmet Aracı hizmet vermeye başladı
Kentkart Mobil Hizmet Aracı hizmet vermeye başladı
Gaziantep'te AVM, market ve berberler kapandı, restoranlar paket servise başladı
Gaziantep'te AVM, market ve berberler kapandı, restoranlar paket servise başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Sibel Can Cem Yılmaz Funda Eryiğit
Spor Cenk Tosun Ozan Kabak Mert Günok Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Kasım Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta lokanta ve kafeler paket servis hizmeti vermeye başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 21:18:28. #1.15#
title