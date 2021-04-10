Kahramanmaraş'ta lise öğrencilerine kodlama eğitimi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde "Kodlama Okulu" projesi kapsamında lise öğrencilerine eğitim veriliyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde "Kodlama Okulu" projesi kapsamında lise öğrencilerine eğitim veriliyor.

Kahramanmaraş Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fen Lisesi'nde, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu'nun iş birliği içerisinde 61 öğrenciye çeşitli kodlama eğitimleri verilmesi amacıyla geliştirilen proje faaliyete geçirildi.

Proje kapsamında, çeşitli robot ve elektronik sistemlerin öğrenciler tarafından tasarlanması, drone, otomasyon sistemleri, akıllı sistemler, uzaktan kumandalı araçlar, giyilebilir teknoloji gibi projelerinde yapılması hedefleniyor.

TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Aykut Balcıoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte öğrencileri ziyaret ederek, faaliyete geçirilen proje çalışmalarını inceledi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Balcıoğlu, bu projedeki hedeflerinin teknoloji üzerinden girişimcilik olduğunu belirtti.

Bu yapılan projenin önemini anlatan Balcıoğlu, "Bu ilki yapmanın da haklı gururunu yaşıyoruz. Buradaki arkadaşların projelerinin nasıl gittiğini görmek için bir ziyarette bulunduk ve gördüğümüz tablo karşısında kendileriyle gurur duyduk. Bizim hedefimiz bugün burada kodlama ile başlayan serüvenin daha sonrasında oyun yapma ve yazılıma gitmesini umuyorum." dedi.

Balcıoğlu, öğrencilerin şu anda çeşitli oyun ve uygulamalar üretip kendi web sitelerini tasarladıklarını, mevcut 61 kişilik öğrenci grubuyla 3 ayrı projede Teknofest'e katılarak çalışmaları taçlandırmak istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman