Kahramanmaraş'ta lavanta damıtma tesisinde sona gelindi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından desteklenen "Lavanta ve Aromatik Bitki Üretimi Projesi" kapsamında hazırlanan lavanta distilasyon (damıtma) tesisi çalışmalarında sona gelindi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, belediyeye ait 380 dönümlük lavanta tarlasında kurulan tesisi ziyaretinde, Türkiye'nin en büyük lavanta yağı üreticisi olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi noktasında önemli bir yol kat ettiklerini belirten Güven, elde edilen ürünlerin de işlenmesini sağlayacak lavanta tesiste ise sona yaklaştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"DOĞAKA finansmanında ilçemize kazandırdığımız damıtma tesisinde sona geldik. Bir taraftan lavanta tarlamızdan çıkacak mahsulleri işleyeceğimiz makinelerimizin montajı tamamlanıyor, diğer taraftan da binanın dış kaplaması yapılıyor. Burada ilçemizde lavanta yetiştiren çiftçilerimizin ürünlerini işleyeceğiz, aromatik yağları üretip pazarlayacağız. İlçemize yeni bir katma değer sağlayarak çiftçimizden başlayarak yeni ekonomik bir gelir oluşturmak istiyoruz. Bu projemize bakanlığımızın da ilgisi var ve sürdürülebilir bir proje olduğu için her aşamamıza destek oluyorlar."

Güven, hazırladıkları "Lavanta ve Aromatik Bitki Üretimi Projesi"nin Türkiye'nin en iyi tarımsal kalkınma projeleri arasında yer aldığını ve ödüle layık görüldüğünü sözlerine ekledi.

AA / Sinan Doruk - Son Dakika Haberleri

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