Kahramanmaraş'ta kuzey çevre yoluna yeni otobüs hattı

Kahramanmaraş'ta 37B numaralı toplu taşıma hattının Kuzey Çevre Yolu mevkiine 12 Mart Pazartesi itibariyle sefer düzenlemeye başlayacağı bildirildi.

Kahramanmaraş'ta 37B numaralı toplu taşıma hattının Kuzey Çevre Yolu mevkiine 12 Mart Pazartesi itibariyle sefer düzenlemeye başlayacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmet ağını genişletiyor. Bu kapsamda, yeni yerleşimlerin hızla arttığı Kuzey Çevre Yolu mevkiine "37B" numaralı araçla ulaşım sağlanabilecek. İlk seferi 12 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan otobüs, "ring hat" olarak çalışacak. 37B hattının sefer istikametleri ise gidişte; Dereli Mah. - Sarayaltı - Ulucami - Şekerdere - Esentepe - Saçaklızade Mah. - Kuzey Çevre Yolu - Güzelevler - Yaman Sitesi istikametini kullanırken, dönüşte ise; Çocuk Hastanesi - Şekerdere - Ulucamii - Derepazarı - Şelale - Sarayaltı - Bayazıtlı Mah. - Dereli Mahallesi hareketiyle gerçekleştirilecek. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı