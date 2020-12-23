Kahramanmaraş'ta kuyumcuya sahte altın satmak isteyen şüpheli yakalandı
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Kahramanmaraş'ta kuyumcuya sahte altın satmak isteyen şüpheli yakalandı

23.12.2020 15:15 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:18
Kahramanmaraş'ta kuyumcuya sahte altın satmak isteyen şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir kuyumcuya sahte altın satmak isteyen şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir kuyumcuya sahte altın satmak isteyen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Duraklı Mahallesi Sakarya Caddesi'nde bulunan kuyumcuya gelen F.Ö, elindeki altın küpeleri bozdurmak istedi.

Küpeleri inceleyen ve sahte olduğunu anlayan kuyumcu, şüpheliyi oyalayarak durumu polise bildirdi.

Kısa süre içerisinde bölgeye gelen polis ekipleri, sahte altın satmak isteyen şüpheliyi gözaltına aldı.

Kuyumcu Emrullah Göl, gazetecilere yaptığı açıklamada, şüphelinin Kilis'ten geldiğini ve burada altınını bozdurmak istediğini söylemesi üzerine şüphelendiğini belirterek, "Ürünün ayarları falan normaldi ama yine de atölyeye göndererek inceledik. Orada erittiğimizde 4,28 gram ürünün sahte olduğunu anladık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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