Kahramanmaraş'ta kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı
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Kahramanmaraş'ta kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kuyumculara sahte altın satmaya çalışırken gözaltına alınan biri kadın 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş'ta kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı
17.07.2020 17:29 | Son Güncelleme: 17.07.2020 18:43

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kuyumculara sahte altın satmaya çalışırken gözaltına alınan biri kadın 3 şüpheli serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede kuyumculara sahte altın satmaya çalışan kişilerin olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptığı araştırmada, şüphelilerin araçla Elbistan istikametine gittiklerini tespit etti. İlçe girişinde durdurulan araçta dolandırıcılık başta olmak üzere çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Y.E.K. (21) ve F. K. (20) ile K.G. (19) gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada ise biri gerçek 5'i sahte 6 bileklik ele geçirildi.

Afşin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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