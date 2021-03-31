KAHRAMANMARAŞ - Kuyruğu kesilmiş halde bulunan köpek yavrusu tedavi edilecek

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kuyruğu kesilmiş halde bulunan köpek yavrusu tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kuyruğu kesilmiş halde bulunan köpek yavrusu tedavi altına alındı.

Elbistan-Göksun kara yolu yakınlarında kuyruğu kesilmiş, bitkin halde köpek yavrusu gören Muhammet Orçun Palta (15), durumu İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine bildirdi.

Dernek üyeleri tarafından alınan ve 3 aylık olduğu tahmin edilen köpek yavrusu, özel bir kliniğe götürülerek tedavi altına alındı.

Veteriner Hamit Çoban, bitkin haldeki köpeğin tedaviyle hayata döndürüldüğünü söyledi.

Köpeğin kuyruk kısmına açık yara tedavi yöntemi uyguladıklarını belirten Çoban, "İlk geldiğinde açık yara bulunan kuyruğa müdahale ettik. Yarayı temizleyip ilaçladık. Aç ve susuz olduğu için sıvı kaybı vardı. İlaç takviyeli serum takarak köpeğin kendini toparlanmasını sağladık. Genel durumu iyiye gidiyor. Birkaç günlük antibiyotik tedavisinin ardından iyileşip doğal hayatına dönebilecek." dedi.

Köpek yavrusunu bulan Muhammet Orçun Palta da yolda gördüğü köpeği sevmek için yanına gittiğini ve durumunun kötü olduğunu görünce derneği aradığını söyledi.

Palta, yavrunun tedavi edilmesinin kendini mutlu ettiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk