Kahramanmaraş'ta kuş avlamak isterken arkadaşını vurdu
20.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 20.12.2020 18:52
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir çocuk, tek saçma tüfeğiyle yanlışlıkla arkadaşını vurdu.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir çocuk, tek saçma tüfeğiyle yanlışlıkla arkadaşını vurdu.
Karacasu Mahallesi TOKİ konutlarında iddiaya göre kuş avlamak için tek saçma tüfeğiyle uğraşan A.A. (16) yanlışlıkla arkadaşı S.Ç.'yi (16) vurdu.
Göğüs kısmından yaralanan S.Ç., 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
A.A. ise suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman