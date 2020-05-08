Kahramanmaraş'ta kumarbazlara gece baskını

Kahramanmaraş'ta kumarbazlara gece baskını Evi kumarhaneye dönüştürmüşler Kumarbazlara rekor ceza tam 22 bin 575 TL Kahramanmaraş'ta asayiş ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışma neticesinde bir evi oyun salonuna çeviren kumarbazlara gece yarısı baskın düzenlendi.