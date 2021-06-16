Kahramanmaraş'ta kumar oynayanlara baskın

Kahramanmaraş'ta kumarhaneye çevrilen apartman dairesine yapılan baskında 6 kişi toplamda 18 bin 900 lira cezai işlem uygulandı.

Kahramanmaraş'ta kumarhaneye çevrilen apartman dairesine yapılan baskında 6 kişi toplamda 18 bin 900 lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, Dulkadiroğlu İlçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir binanın 7'inci katındaki daireye kumar baskını düzenledi. Baskında daireyi kumarhaneye çeviren 6 kişi yakalanırken, şahıslara toplamda 18 bin 900 lira cezai işlem uygulandı. Daire mühürlenirken, olayla ilgili adli işlem sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı