Kahramanmaraş'ta kumar oynayanlara baskın
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Kahramanmaraş'ta kumar oynayanlara baskın

Kahramanmaraş'ta kumar oynayanlara baskın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta kumarhaneye çevrilen apartman dairesine yapılan baskında 6 kişi toplamda 18 bin 900 lira cezai işlem uygulandı.

Kahramanmaraş'ta kumarhaneye çevrilen apartman dairesine yapılan baskında 6 kişi toplamda 18 bin 900 lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, Dulkadiroğlu İlçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir binanın 7'inci katındaki daireye kumar baskını düzenledi. Baskında daireyi kumarhaneye çeviren 6 kişi yakalanırken, şahıslara toplamda 18 bin 900 lira cezai işlem uygulandı. Daire mühürlenirken, olayla ilgili adli işlem sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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