Kahramanmaraş'ta kumar baskını: 27 kişiye 91 bin 800 lira ceza
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Kahramanmaraş'ta kumar baskını: 27 kişiye 91 bin 800 lira ceza

İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta kumar baskını: 27 kişiye 91 bin 800 lira ceza Kahramanmaraş'ta bir lokalde kumar oynayanlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 27 kişiye 91 bin 800 lira cezai işlem uygulandı.

Kahramanmaraş'ta kumar baskını: 27 kişiye 91 bin 800 lira ceza

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir lokalde kumar oynayanlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 27 kişiye 91 bin 800 lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipleri, pandemi kuralları kapsamında kapalı olması gereken lokallere yönelik çalışma yaptı. Ekipler, İsmetpaşa Mahallesi'nde bir iş hanındaki lokale operasyon düzenledi. Lokaldeki güvenlik kameralarından polis ekiplerinin geldiği gören şüphelilerin bir kısmı çatıya, bir kısmı ise lokal içerisinde saklandı.

Polis, iş hanının çatısında yaptığı aramada çatıya saklanan 10 kişiyi yakalarken, masa altına saklanan kişinin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan 27 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymamaktan 3 bin 400'er lira idari para cezası uygulanırken, bunlardan 5 kişi hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta kumar baskını: 27 kişiye 91 bin 800 lira ceza
Kahramanmaraş'ta kumar baskını: 27 kişiye 91 bin 800 lira ceza
Kahramanmaraş'ta kumar baskını: 27 kişiye 91 bin 800 lira ceza
Kahramanmaraş'ta kumar baskını: 27 kişiye 91 bin 800 lira ceza
Kahramanmaraş'ta kumar baskını: 27 kişiye 91 bin 800 lira ceza
Kahramanmaraş'ta kumar baskını: 27 kişiye 91 bin 800 lira ceza
Kahramanmaraş'ta kumar baskını: 27 kişiye 91 bin 800 lira ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

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