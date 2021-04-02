Kahramanmaraş'ta kumar oynayanlara baskın
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Kahramanmaraş'ta kumar oynayanlara baskın

İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta kumar oynayanlara baskın Kahramanmaraş'ta kumar oynatıldığı belirlenen mekana düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta kumar oynayanlara baskın

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kumar oynatıldığı belirlenen mekana düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu Amirliği ekipleri, kumar oynatılan yerlere yönelik çalışmaları sürdürüyor. Ekipler, yaptıkları araştırmalar sonucu İsmetpaşa Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda 2'ci katında kumar oynatıldığı belirledi.

Daire gelen polis ekipleri, kapıyı çaldı ancak kapı açılmayınca çilingir yardımıyla daireye girdi. İçeriye giren polis ekipleri, 3 kişi yakalarken, masa üzerlerindeki iskambil kağıtlarına el koydu. Şahısların olası polis baskınına karşı dairenin giriş kapısına güvenlik kamerasıyla tedbir aldıkları ortaya çıktı. Polis ekipleri, daire içerisindeki 3 kişi hakkında yasal işlem başlattı.

Kahramanmaraş'ta kumar oynayanlara baskın
Kahramanmaraş'ta kumar oynayanlara baskın
Kahramanmaraş'ta kumar oynayanlara baskın
Kahramanmaraş'ta kumar oynayanlara baskın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

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