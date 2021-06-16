Kahramanmaraş'ta kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye para cezası
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Kahramanmaraş'ta kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye para cezası

Kahramanmaraş'ta kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye para cezası
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza kesildi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Eve baskın düzenleyen polis, Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 6 kişiye 18 bin 900 lira para cezası kesti.

Daire ise ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlenip kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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