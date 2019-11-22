Kahramanmaraş'ta kumar oynayan 5 kişi yakalandı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen operasyonda kumar oynayan 5 kişiy suçüstü yakalandı.
22.11.2019 18:12 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:18
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen operasyonda kumar oynayan 5 kişiy suçüstü yakalandı.
Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayabaşı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bir kahvehanede tombalayla kumar oynandığını tespit etti.
Operasyonda, 5 şüpheli suçüstü yakalandı. Yapılan aramada tombala oyun aletleri ele geçirdi.
Kaynak: AA