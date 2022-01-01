Kahramanmaraş'ta kumar oynayan 4 kişiye ceza - Haberler
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Kahramanmaraş'ta kumar oynayan 4 kişiye ceza

Kahramanmaraş'ta kumar oynayan 4 kişiye ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta kumar oynayan 4 kişiye 6 bin 680 lira cezai işlem uyguladı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta kumar oynayan 4 kişiye 6 bin 680 lira cezai işlem uyguladı.

Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyoğlu Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerce yapılan kontrolde, B.Y. (57), A.G. (55), R.Ö. (59), E.T. (51) tek masada kumar oynadıkları esnada suçüstü yakalandı. Şahıslara Kabahatler Kanununun 34'üncü maddesine istinaden kişi başı 1 bin 336 lira olmak üzere, toplamda 6 bin 680 idari para cezası uygulandı.

Masa üstünde açık bir şekilde ele geçirilen toplam 210 lira ve iskambil kağıtlarına el konuldu. - KAHRAMANMARAŞ

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