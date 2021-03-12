Kahramanmaraş'ta kumar oynayan 25 kişiye 86 bin 725 lira ceza kesildi
12.03.2021 23:57 | Son Güncelleme: 13.03.2021 00:01
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 25 kişiye 86 bin 725 lira ceza uygulandı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 25 kişiye 86 bin 725 lira ceza uygulandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde Y.K'ye ait kahvehanede kumar oynandığını tespit etti.
Ekiplerce kahvehaneye düzenlenen operasyonda, "sosyal mesafe kuralını ihlal etmek" ve "kumar oynamak" suçundan 25 kişiye toplam 86 bin 725 lira ceza kesildi.
İş yeri sahibi hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı