Kahramanmaraş'ta kumar oynayan 10 kişiye 32 bin 50 lira ceza kesildi
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 10 kişiye, 32 bin 50 lira para cezası uygulandı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 10 kişiye, 32 bin 50 lira para cezası uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Güneşli Mahallesi'nde bir pasaj ve iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine söz konusu adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 10 kişiye "sosyal mesafe kuralını ihlal etmek" ve "kumar oynamak" suçundan toplam 32 bin 50 lira ceza kesildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk