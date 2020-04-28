Kahramanmaraş'ta kumar oynatılan iş yerinde 3 kişi yakalandı Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kahvehaneye "dönüştürülen" bir iş yerinde kumar oynayan 3 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kahvehaneye "dönüştürülen" bir iş yerinde kumar oynayan 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İsmet Paşa Mahallesi'nde bir iş yerini takibe alan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız olarak işletilen ve kahvehaneye dönüştürülen iş yerinde kumar oynandığını tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen baskında kumar oynayan 3 şüpheli suçüstü yakalandı, masa üzerindeki 860 liraya el konuldu.

Polisler bu kişilere kumar oynamaktan 3 bin 676 lira idari para cezası uyguladı.

Ayrıca şahıslara, sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 3 bin 150'şer liradan toplam 9 bin 450 lira daha cezai işlem uygulandı.

Kumar oynanması için yer temin eden Sami G. (64) hakkında ise işlem başlatıldı.

Kaynak: AA