Kahramanmaraş'ta kumar oynatılan evdeki 3 kişiye yasal işlem yapıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kumar oynatılan eve düzenlenen operasyonda 3 kişiye yasal işlem yapıldı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kumar oynatılan eve düzenlenen operasyonda 3 kişiye yasal işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, iskambil kağıtlarıyla oyun oynayan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.
Polis, şüpheliler hakkında yasal işlem başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman