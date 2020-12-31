KAHRAMANMARAŞ - Kumar oynatılan 2 evde 10 kişi yakalandı
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KAHRAMANMARAŞ - Kumar oynatılan 2 evde 10 kişi yakalandı

31.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 31.12.2020 17:03

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 2 evde kumar oynayan 10 kişiye cezai işlem uygulandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 2 evde kumar oynayan 10 kişiye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri kapsamında Dulkadiroğlu ilçesinde 2 evde kumar oynandığını belirledi.

"Gizli kahvehane" olarak işletildiği tespit edilen 2 adrese düzenlenen operasyonda 10 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Polisler bu kişilere sosyal mesafe kuralına uymadıkları için toplam 31 bin 500 lira cezai işlem uyguladı.

KAHRAMANMARAŞ - Kumar oynatılan 2 evde 10 kişi yakalandı
KAHRAMANMARAŞ - Kumar oynatılan 2 evde 10 kişi yakalandı
KAHRAMANMARAŞ - Kumar oynatılan 2 evde 10 kişi yakalandı
KAHRAMANMARAŞ - Kumar oynatılan 2 evde 10 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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