Kahramanmaraş'ta kumar oynanan eve yapılan baskında 6 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta polislerin bir eve yaptığı baskında kumar oynayan 6 kişi suçüstü yakaladı.

Kahramanmaraş'ta polislerin bir eve yaptığı baskında kumar oynayan 6 kişi suçüstü yakaladı.

Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesi Şehit Evliya Mahallesi'nde müstakil bir evi takibe alan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ikamete yaptıkları baskında kumar oynayan 4 ve yanlarında bulunan 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Kumarda kullanılan 150 lira para ve iskambil kağıtları da ele geçirildi.

Polisler kumar oynayan 4 kişiye, toplamda 3 bin 675 lira idari para cezası uyguladı. Yakalanan 6 kişiden 5'inin ise değişik suçlardan kaydı olduğu tespit edildi.

Kumar oynanması için yer temin eden ve masada oyun oynayan Ahmet K'nin (55) uyuşturucu amaçlı kenevir dikmek ve yetiştirmek suçundan da arandığı belirlendi. Ekipler, ayrıca Ahmet K'ye yer temin etmekten de adli işlem başlattı.

Umuma açık yere dönüşen ikamette sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için yakalanan 6 kişiye, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı.

Toplamda 22 bin 575 lira para cezası uygulanan şüpheliler, polis tarafından maske takıldıktan sonra sosyal mesafeye uygun şekilde otobüse bindirilerek emniyete götürüldü.

Adres için mühürleme işlemi başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA