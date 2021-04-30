Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta kumar operasyonu
Son dakika 3. sayfa haberine göre Kahramanmaraş'ta kumar operasyonu -Kumar oynayan 6 kişiye 18 bin 900 lira para cezası uygulandı Kahramanmaraş'ta kumar oynadığı tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda 6 kişiye 18 bin 900 lira para cezası uygulandı.
Kahramanmaraş'ta kumar operasyonu
-Kumar oynayan 6 kişiye 18 bin 900 lira para cezası uygulandı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kumar oynadığı tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda 6 kişiye 18 bin 900 lira para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, Dulakdiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesindeki bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine baskın düzenledi. Yapılan baskında iş yerini kiralayan kişiler hakkında işlem yapılırken, kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye 18 bin 900 lira para cezası kesildi. Şahıslardan Ali D'nin hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.
İş yeri mühürleme işlemlerinin ardından kapatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY