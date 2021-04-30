Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta kumar operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kahramanmaraş'ta kumar operasyonu -Kumar oynayan 6 kişiye 18 bin 900 lira para cezası uygulandı Kahramanmaraş'ta kumar oynadığı tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda 6 kişiye 18 bin 900 lira para cezası uygulandı.