Kahramanmaraş'ta kumar operasyonu
Kahramanmaraş'ta düzenlenen kumar operasyonunda 10 kişi suçüstü yakalandı.
Kahramanmaraş'ta düzenlenen kumar operasyonunda 10 kişi suçüstü yakalandı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi'nde ruhsatsız bir iş yerinde 4 kişinin, oynadıkları kumar karşılığında para yerine kuşları kullandıklarını tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yerinde kumara konu edilen 100 kuş buldu.
Kumar oynayan şahıslara toplam 4 bin 900 lira para cezası yazılırken, ruhsatsız iş yeri kapatıldı, sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.
Ekipler, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şeyhadil Caddesinde bulunan bir kahvehanede 4 kişiyi iskambil kağıtları ile kumar oynarken yakaladı.
Kumara konu 330 liraya el konuldu.
Kumar oynayanlara ve iş yerine sahibine toplam 4 bin 900 lira para cezası yazıldı. Şahıslar ve iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
Egemenlik Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kafede de kumar oynayan 2 kişi yakalandı, bin lira para, zar ve zar kovanı ele geçirildi. İş yeri sahibine adli işlem başlatılırken, şahıslara toplam 2 bin 450 lira para cezası uygulandı, iş yeri kapatıldı.
Öte yandan İsmet Paşa ve Yenişehir mahallelerindeki 2 ayrı iş yeri kumar sebebiyle kapatıldı.