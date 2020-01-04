Kahramanmaraş'ta kumar operasyonu
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Kahramanmaraş'ta kumar operasyonu

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yasa dışı kumar oynanan işyerlerine baskın düzenledi.

04.01.2020 01:13 | Son Güncelleme: 04.01.2020 01:18
Kahramanmaraş'ta kumar operasyonu

'ta ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yasa dışı kumar oynanan işyerlerine baskın düzenledi.


Alınan bilgilere göre, İl Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde bulunan kahvehaneleri takibe aldı. Bir işyerinde suçüstü kumar oynandığı tespit eden polis ekipleri, 5 şahıs hakkında yasal işlem yapılırken, işyeri sahiplerine adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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