Kahramanmaraş'ta kullanılmış kıyafetler "kumbaralar" sayesinde geri dönüşüme kazandırılıyor
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Kahramanmaraş'ta kullanılmış kıyafetler "kumbaralar" sayesinde geri dönüşüme kazandırılıyor

Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta kullanılmış kıyafetler 'kumbaralar' sayesinde geri dönüşüme kazandırılıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Kıyafet Kumbarası" projesi kapsamında biriken eski giyeceklerin bir kısmı ayrıştırıldıktan sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor, önemli bir bölümü de işlenerek geri dönüşüme kazandırılıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Kıyafet Kumbarası" projesi kapsamında biriken eski giyeceklerin bir kısmı ayrıştırıldıktan sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor, önemli bir bölümü de işlenerek geri dönüşüme kazandırılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ülke genelinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında çeşitli projeler yürütüyor.

Bir süre önce kentte belirlenen alanlara 82 kıyafet kumbarası koyan belediye, her ay burada toplanan kıyafetleri ayrıştırarak bir kısmını ihtiyaç sahiplerine bir bölümünün de geri dönüşümünü sağladı.

Bu kapsamda 2 ayda toplanan 2 ton tekstil atığı, geri dönüşüm tesislerinde işleyerek geri dönüşüme kazandırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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