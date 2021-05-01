Kahramanmaraş'ta Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek lokalde iskambil oynayan 17 kişiye para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek lokalde iskambil oynayan 17 kişiye para cezası

Kahramanmaraş'ta Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek lokalde iskambil oynayan 17 kişiye para cezası
Anadolu Ajansı / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki bir dernek lokalinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen iskambil oynayan 17 kişiye 102 bin lira ceza verildi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki bir dernek lokalinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen iskambil oynayan 17 kişiye 102 bin lira ceza verildi.

Elbistan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir derneğin lokalinde iskambil oynandığı ihbarı üzerine adrese baskın düzenledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek iskambil oynayan 17 kişiye 102 bin lira ceza yazıldı.

Ruhsatı olmayan dernek lokaliyle ilgili de tutanak tanzim edildi.

Bu arada, polisin baskını sırasında bir kişinin lokalin balkonuna kaçmaya çalıştığı anlar kameralarca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

Kırtasiyeci, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu
Kırtasiyeci, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Feyza Aktan Burak Sergen Serdar Ortaç
Spor Muslera Yılmaz Vural Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek lokalde iskambil oynayan 17 kişiye para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 14:47:44. #1.16#

title