Kahramanmaraş'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 129 bin 750 lira para cezası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kahramanmaraş'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 129 bin 750 lira para cezası

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edenlere yönelik cezai işlem uygulandı.

Kahramanmaraş'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 129 bin 750 lira para cezası
21.09.2020 21:35 | Son Güncelleme: 21.09.2020 21:38

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edenlere yönelik cezai işlem uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eylül ayında, iş yerlerinde ve kamuya açık alanlarda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen 127 kişi ile 5 iş yerine toplam 129 bin 750 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Halife Hafter Adnan Menderes Erol Mütercimler
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Deniz Akkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Sörloth Erol Bulut Fatih Terim Josef De Souza Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Ateş Bursa Çocuk Atama
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 129 bin 750 lira para cezası - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 21:41:41. #1.15#
title