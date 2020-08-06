Kahramanmaraş'ta Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kahramanmaraş'ta Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri, Kahramanmaraş'ın Afşin, Elbistan ve Çağlayancerit ilçelerinde de yapıldı.

Kahramanmaraş'ta Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı
06.08.2020 16:05 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:40

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri, Kahramanmaraş'ın Afşin, Elbistan ve Çağlayancerit ilçelerinde de yapıldı.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Serhat Çakar, İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Boz, kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici ve personeli, meslek odaları ve genel kolluk birimlerinin katılımıyla denetim yapıldı.

Afşin Belediye Başkanı Güven, denetimlerde yaptığı açıklamada, ilçe genelinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunduklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından açıklanan Kovid-19 tedbirlerine uymanın önemli olduğunu belirten Başkan Güven, "Denetimlerde ilçe genelindeki esnafımıza ve vatandaşlarımıza maske ve sosyal mesafenin önemine değinerek ihmal gösterilmemesi konusunda uyarılarda bulunduk. Farkındalık oluşturmak için yaptığımız denetimlerde de gördük ki vatandaşlarımızın çoğu bilinçli bir şekilde hareket ediyor. İhmali kaldırmayacak bir salgın hastalık ile mücadele ediyoruz. Bu salgını birlikte atlatacağız." dedi.

Esnaf ve vatandaşlara maske dağıtılarak denetimlerin devam ettiği Afşin'de, rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verildi.

Kurallara uymayanlara ise cezai işlem uygulandı.

Elbistan

Elbistan ilçesindeki denetimlere Kaymakam Özkan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Soner Arslan ile kolluk kuvvetleri katıldı.

Dulkadiroğlu, Malatya ve Ahmet Karacabey caddeleri ile İbrahim Karaoğlanoğlu Meydanı'nda vatandaşların salgınla ilgili tedbirlere uymaları konusunda uyarı yapıldı.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İçişleri Bakanlığının talimatıyla, "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla bugüne kadar yapılan en geniş kapsamlı denetimi icra ettiklerini belirtti.

Vatandaşları kurallara uymaları yönünde uyaran Demir, "Sahada güvenlik birimlerimiz, denetim komisyonlarımız, denetimde görev alan bütün arkadaşlarımız en geniş kapsamlı işletmeleri denetliyorlar. Vatandaşlarımızı tekrardan maske takma, sosyal mesafeye uyma ve hijyen kurallarına uymaları yönünde uyarmak ve bilinçlendirmek üzere bütün ekiplerimiz sahada. Bütün vatandaşlarımızdan sosyal mesafe kurallarına uymalarını, maske takmaya riayet etmelerini ve hijyen kurallarına uymalarını rica ediyoruz." diye konuştu.

Çağlayancerit

Çağlayancerit Belediyesi Zabıta Amirliği, İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetim yapıldı.

Denetimlerde, ilçede faaliyet gösteren market ve fırınlarda hıfzıssıhha kuralları tebliğ edilerek işletmecilere koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere ilişkin bilgi verildi.

Yapılan denetimlerde işletmecilere, dezenfektan, maske, hijyen ve en az 1,5 metre mesafe şartı aranması, ekmek dolapları ve dolap üzerilerine levhalar asılarak elle dokunmanın önüne geçilmesinin sağlanması istendi.

İşletmede genel temizliğe ve genel hijyen kurallarına riayet edilmesi, marketlerde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin satıcılarca poşetlenerek satışa sunulması gerektiği belirtildi.

Market ve bakkalların giriş ve çıkışlarına dezenfektan ve kolonya konulması tavsiye edildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı Dünya
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül'le sözleşme imzaladı Spor
Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül'le sözleşme imzaladı
Son Dakika: Altının gram fiyatı 481 lirayla tarihi rekorunu tazeledi Ekonomi
Son Dakika: Altının gram fiyatı 481 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek Ekonomi
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim Politika
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek Ekonomi
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu
Balkondan atlayan kadın, çevredekilerin kaldırıma koyduğu yatak sayesinde kurtuldu
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
İmzanın ardından ilk kez konuşan Mert Hakan'dan G.Saray'a gönderme: Verdiği sözü tutan tek kulüp F.Bahçe'ydi
İmzanın ardından ilk kez konuşan Mert Hakan'dan G.Saray'a gönderme: Verdiği sözü tutan tek kulüp F.Bahçe'ydi
Somalı madencilerin kıdem ve ihbar tazminatı başvuruları başladı
Somalı madencilerin kıdem ve ihbar tazminatı başvuruları başladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
İznik Gölü neredeyse 20 metre çekildi! Vatandaşlar tedirgin
İznik Gölü neredeyse 20 metre çekildi! Vatandaşlar tedirgin
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Gupse Özay Beren Saat Merve Boluğur
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Beyrut Lübnan Twitter Patlama
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 16:40:29. #1.14#
title