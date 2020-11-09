Kahramanmaraş'ta Kovid-19'lu kamu çalışanları rapor almadan izinli sayılacak
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Kahramanmaraş'ta Kovid-19'lu kamu çalışanları rapor almadan izinli sayılacak

09.11.2020 21:31 | Son Güncelleme: 09.11.2020 21:34
Kahramanmaraş'ta Kovid-19'lu kamu çalışanları rapor almadan izinli sayılacak

Kahramanmaraş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kovid-19'lu kamu çalışanları rapor almadan izinli sayılacak.

Kahramanmaraş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kovid-19'lu kamu çalışanları rapor almadan izinli sayılacak.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 ile mücadele için yeni kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık kuruluşunda veya filiasyon ekipleri tarafından, yapılan test sonucu Kovid-19 PCR pozitif vaka veya hasta olduğu tespit edilen kamu çalışanlarının (kolluk kuvvetleri polis/jandarma/zabıta dahil) herhangi bir sağlık kuruluşundan sağlık raporu almaksızın aşağıdaki sürelerde idari izinli sayılmalarına, asemptomatik veya hafif vakalarda (evde izlenen veya hastanede 24 saatten kısa süre yatan vakalar) PCR alındığı günden itibaren, izolasyonda kalacağı 10 gün, hastane yatış endikasyonu olan vakalarda (hastaneden 24 saatten uzun süre yatanvakalar) PCR alındığı günden itibaren, izolasyonda kalacağı 14 gün, yoğun bakım endikasyonu olan veya immunsuprese Vakalarda PCR alındığı günden itibaren, izolasyonda kalacağı 20 gün, Kovid-19 pozitif vaka/hastalara karantinada olduklarına dair Kaymakamlıklar tarafından belge düzenlenmesine, tanzim edilen belgenin mahalle denetim ekipleri aracılığıyla şahıslara/kendilerine iletilmesine/verilmesine, kamu kurum ve kuruluşları tarafından bu belgelerin izin belgesi olarak kabul edilmesine, Kovid-19 pozitif vaka/hasta oldukları için karantinada tutulan kamu çalışanlarının istirahat raporu almak için sağlık kuruluşlarına gitmemelerine oy birliğine karar verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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