Kahramanmaraş'ta Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanları için 400 fidan dikildi Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede aktif görev alan sağlık çalışanları için oluşturulan hatıra ormanına 400 fidan dikildi.

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede aktif görev alan sağlık çalışanları için oluşturulan hatıra ormanına 400 fidan dikildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ailelerinden uzakta yurtlarda kalarak sosyal izolasyon uygulayan sağlık çalışanları için hatıra ormanı kurmaya karar verdi.

Bu kapsamda, Avşar Mahallesi'ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurdun yerleşkesinde 400 sağlıkçı için isimlerinin yazılı olduğu fidanlar toprakla buluşturuldu.

Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs ile mücadeleyi büyük bir titizlikle sürdürdüğünü bu kapsamda sağlıkçıların da önemli görevler üstelendiğini söyledi.

Salgın sebebiyle sağlık çalışanlarının, ailelerini de bu virüsten korumak için yurtlarda kalarak büyük özveri gösterdiğini ifade eden Koç, "Biz de sağlık çalışanlarımız ve aileleri için moral olsun diye onlarla birlikte orman kurmak istedik. Kredi Yurtlar Kurumunda kalan 400 sağlık çalışanı için akçaağaç ve çınar fidanlarını her birinin adına olmak üzere 400 fidanımızı toprakla buluşturuyoruz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz da özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür ederek sağlıkçılar için fidanları toprakla buluşturdukları için mutlu olduklarını ifade etti.

Bazı sağlıkçılar da fidan ekimine katılarak desteklerinden dolayı ilgililere teşekkür etti.

Kaynak: AA