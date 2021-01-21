Kahramanmaraş'ta koruma altındaki geyikler için doğaya yem bırakıldı
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Kahramanmaraş'ta koruma altındaki geyikler için doğaya yem bırakıldı

21.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:42
Kahramanmaraş'ta koruma altındaki geyikler için doğaya yem bırakıldı

Kahramanmaraş'ta ağır kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan koruma altındaki geyikler için doğaya yem bırakıldı.

Kahramanmaraş'ta ağır kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan koruma altındaki geyikler için doğaya yem bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı ve soğuk havada doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken koruma altındaki geyikler için çalışma başlattı.

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki 1850 metre rakımlı Başkonuş Yaylası'na çıkan ekipler, belirlenen noktalara ekmek, ot ve yem bıraktı.

Ekiplerin bıraktığını yiyeceklerle beslenen geyiklerin, bu anları objektiflere yansıdı.

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Nurhak-Elbistan kırsalına da 2 ton kuru yonca bırakıldığı ve belirlenen bölgelerde yemleme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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