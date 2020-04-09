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Kahramanmaraş, Onikişubat, 23 Mart, KOAH, Sağlık

Kahramanmaraş'ta koronavirüsü yenen 55 yaşındaki KOAH hastası taburcu edildi

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan 55 yaşındaki KOAH hastası Süleyman İpbüken, hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi.

09.04.2020 10:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:36
Kahramanmaraş'ta koronavirüsü yenen 55 yaşındaki KOAH hastası taburcu edildi

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan 55 yaşındaki KOAH hastası Süleyman İpbüken, hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi.

Merkez Onikişubat ilçesi Yirmiikigün Mahallesi'nde yaşayan İpbüken'e, 23 Mart'ta yüksek ateş şikayetiyle gittiği Necip Fazıl Şehir Hastanesinde koronavirüs şüphesiyle test yapıldı.

İlk sonucu negatif çıkan ancak tedbir amaçlı gözlem altında tutulan İpbüken'in yapılan ikinci testi ise pozitif çıktı.

KOAH rahatsızlığı bulunan Süleyman İpbüken, hastanedeki tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.

Süleyman İpbüken, yaptığı açıklamada, kendisiyle ilgilenen bütün sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Evde karantina sürecinin devam edeceğini ifade eden İpbüken, "Ben şeker hastasıyım aynı zamanda. Benden alırlar mı bilmiyorum ama plazma vericisi olmak isterim." diye konuştu.

Kaynak: AA

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