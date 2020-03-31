Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri devam ediyor Kahramanmaraş'ta da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 nedeniyle aldığı ek tedbirlerle kente gelen kişilerin 14 gün süresince kendilerini izole edeceklerine dair taahhütname alınmasına karar verdi.

Kahramanmaraş'ta da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kovid-19 nedeniyle aldığı ek tedbirlerle kente gelen kişilerin 14 gün süresince kendilerini izole edeceklerine dair taahhütname alınmasına karar verdi.

Öte yandan, çocukların, bebeklerin, öğrencilerin, kamuda ve özel sektörde idari izinli sayılan kişilerin zaruri haller dışında dışarı çıkması yasaklandı.

Alınan kararların Kaymakamlıklar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık ve zabıta ekiplerince yürütülmesi kararlaştırıldı.

Göksun Belediyesince de Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçedeki semt pazarında esnaf ve vatandaşlara maske ile eldiven dağıtıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından da esnafın ve alışveriş yapmaya gelen vatandaşların ateşi ölçüldü.

Ayrıca, ilçe merkezinde caddeler ilaçlı suyla yıkandı ve anonslarla vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA