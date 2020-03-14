Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri
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Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri

Kahramanmaraş'ta tarihi çarşılar ile Elbistan ve Afşin ilçelerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

14.03.2020 19:24 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:27
Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri

Kahramanmaraş'ta tarihi çarşılar ile Elbistan ve Afşin ilçelerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerin, tarihi çarşılar bölgesinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını tamamladığı belirtildi.

Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Suk-i Maraş Çarşısı, Tarihi Kapalı Çarşı, Demirciler Çarşısı, Bakırcılar Çarşısı, Semerciler Çarşısı ve Saraçhane Çarşısı'nda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yaptığı kaydedildi.

Ekiplerin, vatandaşların yoğun ilgi göstererek alışveriş yaptığı tarihi çarşılarda olası bir salgın hastalığa meydan vermemek adına gece saatlerinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını tamamladığı belirtildi.

Elbistan

Elbistan Belediyesi bünyesinde oluşturulan dezenfekte ekibi, belediye binasından başladığı çalışma kapsamında halk otobüsleri, otobüs durakları, şehirler arası terminal binası ile halkın yoğun kullandığı alanlarda dezenfeksiyon yaptı.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, düzenli olarak yaptıkları dezenfeksiyon çalışmalarına bu kez toplu kullanım alanlarını da ilave ederek kapsamı genişlettiklerini belirtti.

Elbistanlılardan Sağlık Bakanlığı haricinde özellikle sosyal medya üzerinden yapılan koronavirüsle ilgili paylaşım ya da açıklamalara itibar etmemelerini isteyen Gürbüz, özellikle kişisel temizlik noktasında uyulması istenen kurallara dikkat etmeleri ricasında bulundu.

Afşin

Afşin ilçesinde okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan, bunun yanında öğrencilere ve velilere koronavirüs önlemleri kapsamında bilgilendirme faaliyetleri yapıldığını belirtti.

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Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri

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