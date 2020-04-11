Kahramanmaraş'ta koronavirüs önlemleri sürüyor - Polis kontrolü
-Uygulama noktalarından detaylar -Polisin sokağa çıkan vatandaş ve araçları durdurması -İstisnalar dışında çıkanlara ceza yazılması -Farklı uygulama noktaları detaylar Kahramanmaraş'ta polis ekipleri kent genelinde uygulama gerçekleştirdi.
11.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:23
-Uygulama noktalarından detaylar
-Polisin sokağa çıkan vatandaş ve araçları durdurması
-İstisnalar dışında çıkanlara ceza yazılması
-Farklı uygulama noktaları detaylar Kahramanmaraş'ta polis ekipleri kent genelinde uygulama gerçekleştirdi.
Kent merkezinde ve Elbistan ilçesinde, kurallara uymayarak dışarı çıkan 20 kişiye, 3 bin 150 lira para cezası kesildi.
Kentte, Vefa Sosyal Destek Grupları, sokağa çıkma yasağı gereği evinden çıkamayan kişilerin ekmek ihtiyaçlarını karşıladı.
Kaynak: AA