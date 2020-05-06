Kahramanmaraş'ta korkutan yangın

Kahramanmaraş'ta korkutan yangın Kahramanmaraş'ta bir apartmanın 9. katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kahramanmaraş'ta korkutan yangın

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir apartmanın 9. katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Haydar Mahallesinde bulunan Gümüş Park Sitesi'nin 9. katında nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kime ait olduğu açıklanmayan dairede çıkan yangında şans eseri kimse yaralanmadı.

Maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA