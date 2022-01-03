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Kahramanmaraş'ta köpekler donarak öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Kahramanmaraş'ta köpekler donarak öldü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle iki köpek donarak telef oldu.

GÖKSUN, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - - Kahramanmaraş'ta köpekler donarak öldü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle iki köpek donarak telef oldu.

Hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü Göksun'da soğuk hava ilçe sakinlerinin yanı sıra sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Dün gece saatlerinde, ilçede 2 köpek donarak telef oldu.

Soğuk havanın etkili olduğu Göksun ilçesinde geçen hafta 1 köpek ile 2 kedi daha donarak ölmüştü.

Kahramanmaraş'ta köpekler donarak öldü

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Kahramanmaraş'ta köpekler donarak öldü

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