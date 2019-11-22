Kahramanmaraş'ta kömür hırsızı tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta kömür hırsızı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta dört evden 88 torba kömür çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

22.11.2019 15:24 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:29
Kahramanmaraş'ta kömür hırsızı tutuklandı

'ta dört evden 88 torba kömür çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolu İstiklal Caddesi girişi yakınlarında ön ve arka plakaları siyah bant ile kapatılmış bir otomobili durdurdu.


Otomobilde bulunan biri kadın 4 kişinin şüpheli tavırları nedeniyle kimlik sorgusu yapıldı. Yapılan incelemede A.Ç., E.Ç., İ.T. ve H.K.'nin Beyoğlu Mahallesi'nde 4 evden kömür hırsızlığı yaptıkları tespit edildi.


Şüphelilerden İ.T.'nin Nurdağı ilçesindeki evinde yapılan aramada 20 torba kömür ele geçirildi.


Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.T. tutuklandı, diğer 3 kişi serbest bırakıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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