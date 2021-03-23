Kahramanmaraş'ta komşu kadınların kavgası güvenlik kamerasında
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Kahramanmaraş'ta komşu kadınların kavgası güvenlik kamerasında

23.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:48
Kahramanmaraş'ta komşu kadınların kavgası güvenlik kamerasında

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, komşu 2 kadının kavgası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, komşu 2 kadının kavgası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İddiaya göre, Selçuklu Mahallesi'nde oturdukları sitenin bahçesinde 4 Mart'ta henüz bilinmeyen bir nedenle kavga eden Esra G. ile komşusu Nimet Ç, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Esra G, polis merkezinde eline aldığı kalemi Nimet Ç'nin yüzüne sapladı.

İkili arasında yaşanan kısa süreli arbede, polislerin araya girmesiyle son buldu.

Birbirlerinden şikayetçi olan komşuların, site bahçesi ve polis merkezindeki kavgaları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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