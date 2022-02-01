Kahramanmaraş'ta kombiden sızan gazdan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta kombiden sızan gazdan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı

AA, Tunahan Akgün - Güncel
 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta kombiden sızan gazdan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kombiden sızan gazdan etkilenen baba, anne ve 2 çocuğu tedavi altına alındı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kombiden sızan gazdan etkilenen baba, anne ve 2 çocuğu tedavi altına alındı.

Seyirtepe Mahallesi'nde yaşayan Koç ailesine ait evinin doğal gaz çıkış borusu kar yağışı nedeniyle kapandı. Gazın evin içerisine sızması sonucu 4 kişilik aile zehirlendi.

Aile, komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Koç ailesinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Tunahan Akgün - Güncel

Kahramanmaraş, Doğalgaz, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title