Boşanma Aşamasında Olduğu Eşinin Annesinin Evine Ateş Edip Molotof Kokteyli Attı

Kahramanmaraş'ta karısıyla boşanma aşamasında olan koca, kaynanasının evine molotof kokteyli attı. Eşiyle 9 yıllık evliliği süresinde şiddet gördüğünü söyleyen kadın ise, 'Kocam annemin evini yaktı' dedi.

9 YILDIR EŞİNDEN ŞİDDET GÖRÜYORDU

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşine boşanma davası açan 26 yaşındaki C.B, tüm ayrılma çabalarının sonuçsuz kaldığını ifade ederek, 2 çocuğunun babası tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.

"ANNEMİN EVİNE ATEŞ AÇTI, EVDEN ÇIKAMIYORUZ"

9 yıldır eşinden şiddet gördüğünü ve ayrılmak isteyince tehdit edildiğini öne süren C.B, "Kocam annemin evine ateş etti. En sonunda evini yaktı. Ben artık yetkililerden yardım istiyorum. Biz dışarı çıkamıyoruz, kızım okula gidemiyor. Bir yerde saklanmak sığınmak zorunda kaldım. Evime gidemiyorum. Yardım istiyorum" diye konuştu.

"EVİME MOLOTOF KOKTEYLİ ATTI"

C.B.'nin annesi H.H ise, damadının evine molotof kokteyli atarak yaktığını söyleyerek, "Damadım olan şahıs kızımı çok dövüyor. Uyuşturucu bağımlısı ve satıcısı. Kızımı 9 senedir çok dövdü. Ben de kızımı aldım götürdüm. En sonunda kızımı silahla kovaladı. Kızım bana sığındı, 'anne beni lütfen verme' dedi. Ben buna rağmen kendine kızımı götürdüm.

"TEHDİT EDİLİYORUZ SÜREKLİ"

Ama bu kez de boğmaya çalışmış. Kızımı aldım bize geldim. Ben kızımı aldım diye ölümle tehdit ediliyoruz. Evime silahla ateş etti. Evde telefonla tehdide ve hakarete devam ediyor. Ben karakola çok müracaat ettim. Hiçbir sonuç alamadım. Oğlumun evinde iken evimi ateşe verdi. Evime molotof kokteyli atmış. Çevredeki kameralarda kendini gizlemiş. Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum" dedi.