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Kahramanmaraş'ta KOBİ'lere "Nefes Kredisi" anlaşması yapıldı

Kahramanmaraş'ta KOBİ'lere
06.05.2020 15:20 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:20

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) "Nefes Kredisi" kapsamında özel bir bankayla anlaşma yapıldığı bildirildi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) "Nefes Kredisi" kapsamında özel bir bankayla anlaşma yapıldığı bildirildi.

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu ve DenizBank Çukurova Bölge Müdürü Engin Eskiduman, oda binasında yaptığı toplantıda, yapılan anlaşmaya ilişkin bilgi verdi.

Balcıoğlu, koronavirüs salgınının iş dünyasına etkilerini azaltmak ve oda üyelerinin finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

TOBB Nefes Kredisine Denizbank'ın aracılık edeceğini belirten Balcıoğlu, "Kredi Garanti Fonu (KGF) Hazine desteğiyle kredilere kefil olacak. Projenin 6,25 milyar liralık bir kredi hacmine ulaşmasını bekliyoruz. Krediden daha fazla üyenin faydalanması için 100 bin lira olarak azami limit belirledik. KOBİ'ler yıllık yüzde 7,5 faiz oranı ile kredi kullanacak ve kredinin 2020 senesinde 6 ila 8 ay anapara ve faiz ödemesi olmayacak. Geri ödemesi ise 2021'de aylık eşit 12 taksitle yapılacak." dedi.

DenizBank Çukurova Bölge Müdürü Engin Eskiduman ise ekonomiyi ayakta tutan istihdamın, üretimin, ihracatın yükünü sırtlayan KOBİ'lerin yanında olduklarını söyledi.

Toplantıya, KMTSO Başkan Yardımcısı Serdar Zabun, DenizBank Çukurova Bölge KOBİ Satış Müdürü Kemal Odabaş, DenizBank Kahramanmaraş Azerbaycan Bulvarı Şube Müdürü Hurşit Korkmaz ve DenizBank Kahramanmaraş Şube Müdürü Ali Rıza İkidişli de katıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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