Kahramanmaraş'ta Kızılay gönüllüleri sokak hayvanlarını unutmuyor

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Genç Kızılay Topluluğu gönüllüsü gençler, sokak hayvanları için hazırladıkları mama kaplarını kentin çeşitli noktalarına bıraktı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Genç Kızılay Topluluğu gönüllüsü gençler, sokak hayvanları için hazırladıkları mama kaplarını kentin çeşitli noktalarına bıraktı.

Gönüllü gençler, sokak hayvanları için geliştirdikleri proje kapsamında temin ettikleri boş boru ve pet şişelerden mama kapları hazırladı.

Gençler, mama ve su ile doldurdukları 34 kabı sokak hayvanları için çeşitli yerlere sabitledi.

Kentin çeşitli bölgelerine de mama bırakan gönüllüler, zaman zaman sokak hayvanlarını severek onlarla ilgilendi.

KSÜ Genç Kızılay Topluluğu Başkanı Mislina Yavuz, yaptığı açıklamada, kentte sıcak havaların hissedilmesiyle sokak hayvanlarının yiyecek ve su bulmakta zorluk çektiğini belirtti.

Kentin muhtelif yerlerine mama kaplarını bıraktıklarını anlatan Yavuz, şunları kaydetti:

"Yaz ayalarının gelmesiyle topluluk olarak kentin birçok yerine mama ve su bıraktık. Vatandaşlarımızın da sıcak havalarda can dostlarımızın yanlarında olmalarını istiyoruz. Öte yandan yapmış olduğumuz kedi evi ve mama kaplarını da çeşitli yerlere bıraktık. Halkımızdan da mama kabı ve kedi evlerine duyarlı olmalarını ve herkesin bir kap mama ve su bırakmasını istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün