Kahramanmaraş'ta Kızılay gönüllüleri sokak hayvanlarını unutmuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kahramanmaraş'ta Kızılay gönüllüleri sokak hayvanlarını unutmuyor

Kahramanmaraş'ta Kızılay gönüllüleri sokak hayvanlarını unutmuyor
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Kültür Sanat

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Genç Kızılay Topluluğu gönüllüsü gençler, sokak hayvanları için hazırladıkları mama kaplarını kentin çeşitli noktalarına bıraktı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Genç Kızılay Topluluğu gönüllüsü gençler, sokak hayvanları için hazırladıkları mama kaplarını kentin çeşitli noktalarına bıraktı.

Gönüllü gençler, sokak hayvanları için geliştirdikleri proje kapsamında temin ettikleri boş boru ve pet şişelerden mama kapları hazırladı.

Gençler, mama ve su ile doldurdukları 34 kabı sokak hayvanları için çeşitli yerlere sabitledi.

Kentin çeşitli bölgelerine de mama bırakan gönüllüler, zaman zaman sokak hayvanlarını severek onlarla ilgilendi.

KSÜ Genç Kızılay Topluluğu Başkanı Mislina Yavuz, yaptığı açıklamada, kentte sıcak havaların hissedilmesiyle sokak hayvanlarının yiyecek ve su bulmakta zorluk çektiğini belirtti.

Kentin muhtelif yerlerine mama kaplarını bıraktıklarını anlatan Yavuz, şunları kaydetti:

"Yaz ayalarının gelmesiyle topluluk olarak kentin birçok yerine mama ve su bıraktık. Vatandaşlarımızın da sıcak havalarda can dostlarımızın yanlarında olmalarını istiyoruz. Öte yandan yapmış olduğumuz kedi evi ve mama kaplarını da çeşitli yerlere bıraktık. Halkımızdan da mama kabı ve kedi evlerine duyarlı olmalarını ve herkesin bir kap mama ve su bırakmasını istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Vladimir Putin Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Hande Erçel Pınar Altuğ Bülent Ersoy
Spor Arda Turan Adem Büyük Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahramanmaraş'ta Kızılay gönüllüleri sokak hayvanlarını unutmuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 18:19:59. #1.15#

title