Kahramanmaraş'ta Kız İsteme Kavgası: 6 Yaralı
Kahramanmaraş'ta kız isteme sırasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta kız isteme sırasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesi Ağcalı Mahallesi'nde, İ.K'nin ailesi, K.K'yi oğullarına istemek için evlerine gitti.
Görüşme sırasında aileler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Silah ve sopaların da kullanıldığı kavgada, 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.