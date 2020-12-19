Kahramanmaraş'ta kışlık sivrisinek mücadelesi
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Kahramanmaraş'ta kışlık sivrisinek mücadelesi

19.12.2020 16:35 | Son Güncelleme: 19.12.2020 16:38
Kahramanmaraş'ta kışlık sivrisinek mücadelesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında sivrisinek oluşumunu engellemek için kışlık mücadeleye başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında sivrisinek oluşumunu engellemek için kışlık mücadeleye başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin kanalizasyon ve rögar çevrelerinde ilaçlama çalışması yaptığı belirtildi.

Belediyeye bağlı 3 araç ve 32 personelle başlatılan çalışmalar kapsamında bina bodrumları, rögarlar, kapalı kanallar ve fosseptik çukurlarının ilaçlandığı ifade edildi.

Bu kapsamda çevreye atılan araç lastiklerinin toplandığı belirtilen açıklamada, "Çevreye atılan lastiklerin iç kısmına sivrisinek larvalarını bırakabilmektedir. Lastik yapısı gereği içerisinde su barındırabilmekte ve bu alanda milyonlarca sivrisinek oluşumu gerçekleşebilmektedir. Bu kapsamda çevreye rastgele atılan lastikler de ekiplerimiz tarafından toplanmaktadır. Sivrisinekle mücadele kapsamında çevre ve görüntü kirliliği de önlenmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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